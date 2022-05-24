今天（5月24日）上午10時，上海市政府新聞辦公室組織召開上海市新冠肺炎疫情防控工作第193場新聞發佈會。金山區副區長曹婕表示，金山有三個景區今天試點開放，6月起其他景區恢復常態化。

上海市金山區部分景區今天開始將進行試點開放，目前準備情況如何？接下來區裡其他景點陸續開放，怎麼保障防疫安全？

金山區副區長曹婕表示，今天，金山城市沙灘、廊下郊野公園、花開海上生態園三個景區試點開放。5月27日，呂巷水果公園、亭林遺址公園也將開園迎客。6月1日後，金山的其他景區將陸續接待遊客，恢復常態化。

曹婕表示，為營造安心、放心、舒心的遊覽環境，金山區已籌備了兩周，確保場所消殺到位、物資儲備充足、人員返崗安全、景觀佈置優美。前天還專門開展了一次景區體驗活動，組織部分市民到金山城市沙灘、花開海上生態園遊覽體驗。現場秩序井然，漫步在沙灘上，吹拂著海風，與大自然親密接觸，享受休閒時光。

曹婕表示，接下來，隨著各景區逐步恢復開放，金山區將落實各項疫情防控要求，具體把好「三道關」。

一是把好「入口關」。嚴格實行在線實名預約制度，提醒市民做到「無預約，不出遊」。試點開放期間，各景區日接待遊客不超過景區最大承載量的30％。6月1日後，限流比例將從30％逐步提高到75％。在各景區門口布設了「數位哨兵」、張貼了「場所碼」，通過掃碼查驗每一位遊客48小時內核酸檢測信息。

二是把好「管理關」。加強日常巡邏，提醒遊客在入園、遊覽時保持一定安全距離，引導遊客不扎堆、不聚集，全程佩戴好口罩。適當增加環境清潔消毒頻次，為遊客提供便民服務設施和用品，做到「一客一消毒」。對員工實行分類分區域管理，避免人員交叉接觸。

三是把好「應急關」。完善景區大客流應對預案，遇到大客流情況及時啟動應對預案，對人流進行快速疏導。此外政府還制定了疫情防控應急預案，一旦發現遊客或員工有健康監測異常情況，立即啟動景區與屬地政府、行業主管部門建立的疫情處置聯動機制，快速響應、迅速處置，保障景區疫情防控安全。