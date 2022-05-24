美國財經媒體彭博社的經濟研究機構彭博經濟（Bloomberg Economics）上週發佈研究報告預測，中國今年的經濟增速將因多種因素大幅下滑至2％上下，而美國的經濟增速也會減弱，但能夠保持在2.8％左右。如果這兩項預測應驗的話，這將是46年來美國經濟成長增速首次超過中國。

另看到18日美國知名投銀高盛集團根據中國最新公佈的4月份經濟數據預測，中國今年的經濟增速將下降至4％至4.5％，預測數字與大多數經濟機構作出的預測相符。

據VOA美國之音報導，彭博對中國經濟作出非常悲觀預測的主要原因是，中國當局目前已陷入一個自我抵消的怪圈。一方面面對各種經濟疲軟心急如焚，推出多種刺激經濟措施，另一方面這些措施被大陸國家主席習近平堅持清零的防疫政策而化解。包含大規模封城、大規模病毒檢測和大規模隔離必然造成人員流動、生產停頓與大量失業、民眾消費能力銳減。

彼得森國際經濟研究所研究員黃天磊說，如果今年美國的經濟增速超過中國，「我並不會感到詫異」。

但也有些經濟學家認為這個結論還為時過早。法國投資銀行法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞表示，大約有1／3機構預測今年美國經濟會進入衰退。由於美聯準會升息和高通膨影響，美國經濟成長率可能跌到2.8％以下，第二點則是中國是否在6月之後繼續封城，加西亞說，如果中國到了第3季還在進行封城，那麼2％以下成長率的可能性才會更高。但中國是否會願意在今年舉行「20大」的重要年份下，出現這麼低的經濟成長率。