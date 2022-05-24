無畏疫情挑戰，近兩年以文青店型積極拓點的手搖飲「Sharetea歇腳亭」持續展店，台北西屯中科店將於5/26(四)正式開幕，這是「Sharetea歇腳亭」在台中的第五間門市。為了歡慶開幕，Sharetea歇腳亭西屯中科店推出連續15天的優惠。
另外，Sharetea歇腳亭5/24日起新品上市，「珍Q椰青茶2.0」每杯售價39元。全台門市也祭出會員每週一好康優惠活動。
「Sharetea歇腳亭」台中西屯店開幕優惠包括：
1. 5/26（四）招牌珍奶20元（原價50元）當日 12:30、17:00，每時段限量100杯。
2. 5/27 (五)-6/2 (四) 推薦飲品買一送一，當日 12:30、17:00，每時段限量50杯，每人每次限購乙組，限同品項、甜度冰塊二杯需相同。
3. 6/3(五)-6/9(四) 推薦飲品送優惠券，每人每次限購乙組，贈飲品第二杯半價券。
「珍Q椰青茶2.0」採用淡淡茶香的四季清茶為基底(可換紅茶)，加入歇腳亭獨家黑糖蜜釀珍珠、古早味手工粉條以及香甜荔枝椰果。咀嚼系的大愛，搭配清香回甘的青茶，讓珍珠、粉條、椰果在口中有美好的融合。上市優惠活動：每週一下午2點至5點，出示會員條碼即可享買一送一優惠。(本活動不得與其他優惠合併使用，外送及線上點餐不適用。本活動優惠數量有限，每人每次限購乙組，贈完為止。)
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