民眾黨立委蔡壁如（左起）、邱臣遠等24日舉行「印太經濟架構IPEF未納入台灣，台美關係堅若磐石，不敵政治現實」記者會，要求外交部應深入了解台灣未獲納入IPEF首輪名單的原因，負責任地對國人說明及向美方明確表達我方立場。（劉宗龍攝）

美國總統拜登出訪亞洲，此行重點包括啟動印太經濟架構（IPEF），首輪名單公布卻未納入台灣，民眾黨團今召開記者會指出，IPEF未納入台灣的消息令國人感到錯愕，與蔡政府一再宣稱的「台美關係堅若磐石」存在落差，大內宣的泡泡被戳破，叫民眾如何對台灣的外交產生信心？

民眾黨團總召邱臣遠指出，台灣的外交推動是不分朝野共同努力的方向，但如今IPEF未納入台灣的消息令國人感到錯愕，與蔡政府一再宣稱的「台美關係堅若磐石」存在落差，大內宣的泡泡被戳破，叫民眾如何對台灣的外交產生信心？

邱臣遠表示，外交部第一時間所做的回應，對美方的立場表達只有遺憾，通篇聲明仍在吹捧台美關係多好、台灣在IPEF多麼不可或缺。若真如外交部所說，為何台灣仍被排除在外？外交部應該清楚向國人說明。邱臣遠認為，台灣的外交困境是事實，人民也都能理解，但政府不能只有大內宣，更不能把監督外交工作的人打成看衰台灣。

民眾黨立委蔡壁如表示，萊豬公投才剛通過不到6個月，政府一直告訴人民為了加入CPTPP，台灣必須要開放萊豬。但到今天，台灣還是沒有加入CPTPP，連剛成立的IPEF也被宣告首輪排除在外，她想問蔡政府，萊豬吃了、軍火買了、預算過了，美國有因此就幫台灣「排解困難」、「作保到底」嗎？台灣人民付出納稅錢和健康，聽憑民進黨政府的「大內宣」，認為「抗中保台」的安全符就是美國，一切以美國為依歸，如今真心換絕情？民進黨政府外交部的「超前部署」，目前看起來只是空談。

蔡壁如強調，國家安全關係著台灣這塊土地上的每一個人，不應該草率處理。美國至今依舊強調對台戰略模糊，這樣的模糊在「堅持一中原則」的政策清晰下，台灣的位置在哪裡？政府無止盡地採購昂貴美製武器，這就是台美關係史上最佳？蔡壁如再次呼籲政府，請收斂起華而不實的「內宣」以及驕傲的執政心態，好好澄清一下台美關係的「真相」。