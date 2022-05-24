賴姓男子與任職會計師事務的前女友分手後，懷疑她另結新歡，竟3度偷拍她與曖昧對象的LINE對話內容後，上傳臉書社團「靠北會計師」、Mobile01網站，諷刺她「渣女別搞壞辦公室風氣」、「美魔女經理老跟隔壁眉來眼去」。台北地檢署依妨害秘密罪起訴賴男。

起訴指出，賴與前女友分手後，懷疑她另結新歡，有曖昧關係，於2019年10月5日至22日，在前女友住處以手機翻拍她與曖昧男的LINE對話紀錄3次，上網至臉書社團「靠北會計師」、Mobile01網站PO照片。

賴男並PO文指前女友「渣男、渣女別搞壞辦公室風氣吧」、「美魔女經理，老跟隔壁新來的瞇瞇眼的協理眉來眼去」、「那位女精可以不要再說謊，認真做事好嗎」、「會跟花花公子走很近的女人，也很噁心」。

事後賴男後悔PO文傷害對方，向檢警自首，並去年12月寄送電子郵件告知對方，並表示他已遞狀自首，前女友始知此事。