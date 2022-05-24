【全程影音】疫情炸鍋再次衝擊觀光餐飲業 國民黨要求：政府紓困快到位！

本土疫情高原期持續，在邊境持續管制下，國內旅遊業哀鴻遍野。國民黨今呼籲，蔡政府落實紓困「從優、從寬、從速」原則，協助業者渡難關，批評蔡總統2020年說要觀光立國，現在說與病毒共存就要業者自主救濟，過去承諾就必須實踐。

國民黨副秘書長王育敏表示，這波疫情還會持續，觀光產業遇到困境，政府有責任幫忙解決，紓困應及時到位，並放寬限制、全面提供如租金、水電費、勞健保、稅捐等營運補助；提供員工薪資補貼，以紓解無薪假或裁員壓力

此外，王育敏也主張，政府應協助旅遊業展延紓困貸款，並提供優惠利率；還應明確說明開放國門的條件，讓觀光業者可以超前部署、充分規劃。

旅遊業負責人陳怡璇表示，去年疫情蔡政府有給產業紓困，貸款也可展延本金償還，但今年疫情再爆發，卻對觀光產業只有振興、沒有紓困，即便出1個團補助團費2萬元，可是當客人根本不想旅遊，補助就是零，旅遊業一樣要自己苦撐。

陳怡璇說，2019年入境1200萬人次、出國1800萬人次，以每人平均3萬元計，觀光產業年產值近1兆元，但現在每天國內數萬人染疫，邊境又管制，產業不景氣，很多導遊與從業人員已離開職場，寧可跑去當外送員，對產業已沒有信心。

陳怡璇呼籲，蔡政府說7、8月要開放國境，但應說明解封明確條件與規則，讓業者可以提早部署；也預警等到旅遊業解封後，團費增加是必然的。

易遊網副總李道珩表示，在本土疫情擴散後，造成國內旅行團取消或延期至少五成以上，再加上國內邊境禁令仍在，沒辦法承接國外旅遊，導致很多旅行社解散或半歇業，「該倒的都差不多倒光了」。

李道珩說，日韓等國紛紛解除國境管制，現在商務旅客入境與國人返國居家自主隔離管制沒有這麼嚴格，台灣何時可解除國外旅遊管制？或者至少政府應該要講未來可解封標準，讓大家心中有譜，知道疫情到什麼程度可以解封。

王育敏表示，5月疫情升溫至今仍在高原期，民眾自主升級三級警戒，甚至四級，哪裡都不敢去，餐飲業生計一落千丈，國旅業績掉五成以上，但今年比去年更嚴重，蔡政府今年卻沒有紓困補助，要業者自救，怎樣讓台灣成真正觀光大國？