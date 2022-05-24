食藥署今天公布11款邊境違規清單，韓國知名泡麵「SAMYANG火辣雞肉風味鐵板炒麵」驗出農藥超標，1400公斤遭邊境攔下，違規產品全數遭退運銷毀，並未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有11款食品、食品容器具檢驗不合格遭邊境攔下。

根據不合格產品清單，岢利亞貿易有限公司從韓國進口的「SAMYANG火辣雞肉風味鐵板炒麵」驗出農藥超標，1400公斤遭邊境攔下，退運銷毀；發路達國際貿易有限公司從緬甸進口約600公斤的「軒軒牌 細麵條500公克」也被驗出防腐劑超標。

日本、韓國的蔬菜水果也驗出農藥超標，包括千和水果公司從日本進口的39公斤「鮮藍莓」、商田實業有限公司從韓國進口的80公斤「紫蘇葉」、智盛貿易有限公司從中國大陸進口的2.5萬公斤「鮮栗子」、民緯有限公司從中國大陸進口6810公斤「聚寶紅南瓜盅」等，而尼亞那有限公司從印度進口36公斤「NIRALA印度葫蘆巴粉」則是驗出3種農藥超標。

在加工食品方面，大多以漂白劑、防腐劑超標為主，翔逵有限公司從印尼出口78公斤「Dua Kelinci辣味蠶豆」驗出漂白劑超標，原太國際有限公司從印尼進口456公斤「ABC蝦膏」、百睿達有限公司從中國大進口46.8公斤「BOTRISTA甜蜜紅茶茶飲料」則雙雙驗出防腐劑超標。

另外，台灣擇珂國際貿易有限公司從中國大陸進口的「造型杯」則未通過溶出試驗，碰到酸類食物會溶出原料殘渣，1萬50件全部遭退運銷毀。（編輯：管中維）1110524