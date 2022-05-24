台南市議長郭信良及副市長戴謙等人視察議會防疫專線的運作。（洪榮志攝）

台南市的府會關係「外弛內張」，但面對疫情攀升時，卻決定一致抗敵。議長郭信良今天在民進黨團總召劉米山、國民黨團書記長李中岑及無黨聯盟總召林阳乙等人的陪同下，與副市長戴謙共同宣布設立全台第一個府會聯手提供的防疫專線，並指派議會主管輪值提供防疫資訊，希望有助於解決專線電話塞車的問題。

郭信良表示，台南市每天新增4000多人確診，疫情進入高峰期，但因許多議員都接獲民眾反映，指市府提供的防疫專線根本打不進去，讓他們心急如焚。有鑑於此，經過黨團協商後，決定在議會設置10線自動跳號的防疫專線，希望增加諮詢管道，協助防疫工作，代表號為：3903590。

郭信良還說，議會的防疫專線已經從昨天開始運作，在市府衛生局人員的指導下，上班日每天上午8點到下午5點30分，由議會各主管輪值接聽電話，提供民眾相關的防疫資訊，並解答疑惑。

戴謙認為，目前正是防疫最艱難的時刻，府會因應疫情一起服務，打擊共同的病毒敵人，是府會一致的任務。面對民眾反映專線打不進來，市府也動員各區公所人力，合計提供391線防疫專線。

不過，林阳乙卻指出，許多民眾在得知確診後，通常都會打電話給衛生局、衛生所、區公所、里長等諮詢相關防疫資訊；一旦打不通，就會直接找議員，因此不少議員同仁，每天都接到很多諮詢電話，「電話打得通」至關要緊。

郭信良得知市府提供的防疫專線高達391線後，也忍不住說，這樣電話還打不進來？若非功能不彰，就是效率不佳。