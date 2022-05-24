南韓39歲女星李荷妮（이하늬）出道多年，憑著亮麗的外表與高䠷身材備受矚目，近期的她更是家庭事業兩得意，除了憑著韓劇《雙重人生》登上事業巔峰外，去年還閃電嫁給圈外男友並宣布懷孕，令粉絲們又驚又喜。如今已大腹便便的她，近日還受邀登上時尚雜誌，甚至突破尺度只穿內衣入鏡，吸引網友熱烈討論。

李荷妮近期受邀登上韓國版的《VOGUE》時尚雜誌，在公開的照片中，李荷妮不僅穿上超短的迷你短裙搭配BRATOP大方展現性感孕肚外，她還換上胸口及腰間鏤空至骨盆的高衩造型長裙，以及大紅色的綁帶內衣及網襪，秀出性感的體態，李荷妮甚至還在拍攝過程中展現超高難度的跪坐姿勢，令大批網友大開眼界，而她即使身懷六甲四肢依然纖細，也讓網友們看到後直呼「OMG，這真的要生的孕婦嗎」、「姐姐實在太辣了」、「這身材實在太誇張了，女神」、「好美的身材曲線」、「姊姊真是又美又帥氣」、「這組照片真是帥到不行，完全不像孕婦」、「姐姐絕對是最美的孕婦」。

事後，李荷妮也在個人的IG上公布這一系列照片，並貼文表示「和36週的Joy一起，很快就會在6月與她見面」意外公開女兒小名並感謝VOGUE替她為女兒留下紀念，粉絲們也相當期待，紛紛在留言處獻上祝福。