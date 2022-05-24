受到疫情衝擊，全球陷入晶片荒，但在業者卯起來拚擴產情況下，全球科技業的供應鏈問題正在迅速轉變為需求問題，未來恐變成供過於求。有晶圓代工業者透露，新產能將於2023年開始放量，示警2024年產能海嘯恐到來。

台積電積極在海外擴產，除了在美、日蓋新廠外，德國廠則在評估階段，近期再傳出新加坡官方有意邀請台積電在當地增設廠區，台灣廠區等擴產計劃也如火如荼進行中，DIGITIMES報導，台積電其實並沒有前往德國等其他國家擴產的理由，分析該公司擁有各項成本都是最低廉的台灣優勢。

報導進一步指出，2023年晶圓代工新產能陸續開出，預估2024、2025年來到量產高峰，台積電再新增擴產計畫，恐拉高產能閒置風險，屆時需求若未如預期，恐怕不只是產能過剩，甚至擴大為海嘯等級。

外資大摩警告，除了台積電之外，所有晶圓代工廠的下半年的產能利用率都會下降，客戶可能違反長期協議並消減晶圓訂單，或者出現晶片庫存被註銷的狀況。

大摩先前強調，如果未來新冠疫情得到控制，隨著一些提供服務的行業恢復，對科技商品的需求可能會逐漸下降，為了因應2021年的高度需求，此前製造商一直急於補貨，而這種緊迫性在過去的一個月達到了高峰，大多數行業的庫存水平，已經高於供應鏈危機前的長期平均水平。