北部一名男性球隊教練，和球隊一名小五女童交往，兩人不但在體育器材室內約會，甚至還對女童親、摸胸部，教練不知避嫌，還開車載女童到河濱公園在車上指侵，女童母親得知後怒提告，但教練竟辯稱兩人關係只比一般師生好一點，還稱女童身心狀況不佳、指述不實，法官傳女童3名作證，發現教練說詞不實，依對未滿14歲女子性交、猥褻等罪判男教練3年8月徒刑。

根據判決書，女童升上國小五年級後，教練擔任體育老師，也是球隊教練，2人從105年10月起交往，某天早上練球時，教練叫女童去體育器材室拿東西，這時教練突然擋在前面擁抱，並問吃早餐了沒，從那次之後兩人感情就變好。

女童也證稱，午休如果有在保健室當義工時，會去隔壁的學務處找教練，有時早上7：50至8：50的練球時間也會跟教練去體育器材室約會，兩人有擁抱與接吻，教練還會摸或是親吻胸部，某天教練還開車載她到河濱公園，停車後就到後座接吻並摸她胸部並進行指侵。

但是教練辯稱：他和女童只是比一般老師與學生的關係再好一點，女童通常會主動對他勾肩搭背，坐在辦公室時，也會坐他腿上，但他沒有對女童為猥褻行為，更沒有載女童到河濱公園。

法官訊問女童的3名球隊同學，同學都一致表示，教練與女童有比較多的肢體上接觸，例如會雙手環抱，也有拉手腕或手指，教練都不會推開或把手抽開，女童有時在操場或辦公室也會坐在教練大腿上，教練也不會把移開，女童甚至也有說過教練在體育器材室有摸她胸部，也會摸她下體。

法官審酌，女童與同學們證詞可信度高，教練利用女童對於男女關係仍在懵懂狀態，假裝交往對女童猥褻、性侵，認定涉犯對未滿14歲女子猥褻、性交罪，分別判刑8月、3年2月，合併判刑3年8月。可上訴。