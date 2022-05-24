台北市信義區一間早午餐店的林姓男店員，去年間把漂白水裝在冷水壺內，被不知情的趙姓女同事喝下，造成糜爛性食道炎與胃炎，但兩人因賠償金額無共識而鬧上法庭，台北地院審結，依過失傷害罪，判林男拘役45日，得易科罰金4萬5千元。可上訴。

判決書指出，林男與趙女均為信義區一間早午餐店員工，2021年間林男在清潔店內時，將稀釋過的漂白水裝在冷水壺中，而忙完的趙女因口渴，隨手一拿竟直接喝下稀釋的漂白水。

經店內其他夥伴聞到味道察覺異狀，才發現趙女已經稀釋的漂白水喝下肚，趕緊將其送醫急救，經醫院診斷後，趙女有糜爛性食道炎、胃炎、食道腐蝕性傷害與胃食道逆流等，治療過後並無造成生命大礙。案經趙女報警處理，檢方依過失傷害將林男起訴。

台北地院審理時，法官認為，林男疏於注意稀釋漂白水擺放的位置，而造成趙女誤飲並受傷，確實不該，考量林男坦承犯行，因金額認知差異並未與被害人達成和解等一切情狀，依過失傷害罪，處拘役45日，得易科罰金4萬5千元。可上訴。