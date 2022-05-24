染疫已經夠慘了還被同學排擠，一名家長表示，假日都關在家裡不出門，但還是全家確診，之後就讀小學二年級的孩子康復回學校上課，卻被最好的朋友排擠，好朋友還向其他同學大喊「不要靠近他」，讓孩子心靈受創，寫字條向家人哭訴，讓媽媽看了超心疼。

一名女網友昨天在臉書《爆廢公社》發文，抱怨染疫已經夠倒楣了，康復後還要承受外界異樣眼光和排擠，她PO出讀小二的孩子用注音符號寫的字條，內容讓人心碎「我今天去上學，周XX一直告訴我的朋友我確診了，他說吳XX確診了你們不要靠近他，我說我陰性了，不要害怕，我覺得周XX好討厭。」

小孩寫字條抱怨同學因為他確診過而排擠他。(翻攝自 爆廢公社)

原PO表示，周姓學生是孩子最要好的朋友，從幼稚園就玩在一起，也來家裡玩過，因為就讀同一所學校和安親班，所以確診第一時間就告知周姓同學的媽媽注意小孩健康，班上只有老師和周姓同學的媽媽知道小孩確診的事，沒想到卻演變成孩子在學校被排擠。

對此，網友看了也很難過，紛紛留言：「+1，出門被當瘟神看，也很害怕孩子下禮拜復課後會被霸凌」、「別說確診了，沒確診在外面咳兩聲都不行，後面排隊的自動淨空，還會用探究的眼光看你，所以排隊的時候如果太多人，我都直接咳兩聲」、「跟他說沒關係，大家都輪的到」；還有人表示「小朋友不懂，是大人沒教好」、「小孩會有這種想法有很多都是家長灌輸的想法」、「請告訴老師，這是老師在校內灌輸觀念沒做好。」