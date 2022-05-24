動感天后蔡依林以唱跳風格見長，出道20年來始終保持青春臉龐與苗條身材，且非常敬業勤奮，每次推出作品都求新求變，挑戰自己從不停歇，近年因疫情攪局，某些工作不得不暫緩腳步，天后趁機休了個長假，但仍不時透過社群分享生活，昨日晚間蔡依林上傳公益影片，回憶拍攝狀況，她聽到當天有家長一直在道歉，她事後說了3句話，讓大批網友誇讚：「人美心也美。」

蔡依林在音樂上被封為歌壇天后，這些年她也熱心公益，常透過自己的知名度為弱勢族群發聲，近期她與罕見疾病基金會合作拍攝公益廣告，蔡依林和罕見疾病的孩童一起做蛋糕，她透露拍攝過程，現場有很多孩子一起拍，當時為了抓住較好動的孩子，有位家長急得滿頭大汗，不斷和大家說了很多次抱歉，讓蔡依林印象深刻，她提到後來再次遇到那位家長，蔡依林抓住對方溫暖說：「麻麻（媽媽）真心不用覺得抱歉， 妳帶給孩子的已經太多太多了，辛苦妳了！」，而那位家長因為蔡依林的話被觸動，潰堤的眼淚止不住，她們互相擁抱，「深深的感受彼此之間無法一言而喻的愛。」

這段故事讓許多粉絲留言，直誇：「太感動了，大家一起讓愛傳出去」、「最有愛心的姐姐」、「謝謝妳大大的擁抱溫暖每個人」、「人美心善怎麼能不愛！」，影片中蔡依林提到這群孩子們都很熱情，希望大眾能看到這群孩子，以及孩子們的家庭，給予關注和理解，基金會與全聯零錢捐合作，幫助罕見疾病的孩子們，邀請大家一起捐款成為愛心大使。