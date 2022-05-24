外資近期減持技嘉(2376)持股，持股比降到2成以下，技嘉首季獲利30.67億元，EPS為4.83元，毛利率為24.15%，營益率為10.58%。今年的COMPUTEX展，技嘉展示產品包括在展期中首先曝光的X670 AORUS XTREME、MASTER、PRO AX等電競主機板及專為設計者研發的X670 AERO D等採用AMD最新Socket AM5的X670主機板，讓玩家搶先一覽技嘉主機板在PCIe 5.0顯示卡插槽及獨特M.2 Gen5介面及顯示卡快速拆卸、M.2 SSD簡易安裝等先進設計和至少2.5GbE乙太網路、高傳真音效等豐富功能。

電競系統部分，電競王者平台主機整合Z690 AORUS XTREME主機板、NVIDIA RTX 3090 TI顯示卡、2TB PCIe 4.0 SSD 及支援PCIe 5.0規範的電源供應器！其中Z690 AORUS XTREME電競主機板獲得IF設計獎，顯示卡搭載的技嘉風之力散熱系統搭載3個10公分獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、超導熱板、8根高效能純銅熱導管、風扇停轉功能以及Screen cooling等散熱技術，可大幅提升解熱能力。此外，搭載大型散熱片的超高速SSD提昇遊戲加載速度、PCIe 5.0規範電源供應器則可以提供最穩定的電力。

技嘉的Project Stealth電腦組裝套件，透過獨特設計的主機板、顯示卡及機殼等零組件搭配出最佳的解決方案。其中主機板將主電源、CPU輔助電源、風扇、USB、音效、前置面板等介面全部拉到主機板背面，所有線材都從背後連接，方便整線與線材連接安裝。而顯示卡將PCIe電源插座位置變更到顯示卡下方，讓玩家可以從底部整線，透過主機板與顯示卡的重新設計，減少主機內部空間的雜亂線材，並有效優化內部氣流通道，達到清爽、美觀、散熱佳的效果。而機殼加大開孔設計，讓所有線材可以機殼預設的整線空間中輕鬆安裝，避免機構干涉及卡件的情況發生，同時介面位置的調整，讓線材插拔更輕鬆，有效強化組裝的便利性跟效率，安全性也大幅提昇。