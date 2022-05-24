2022年5月24日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天宣佈，戰車遠征賽季VIII將於近期隆重登場，而且《戰鎚 40K》將首度登陸《戰車世界》戰車遠征，為新賽季增添新元素！不論是化身成《戰鎚 40K》中的極限戰士、死亡守衛或邪惡半獸人，玩家將能選擇最喜愛的《戰鎚 40K》陣營於戰場上進行戰鬥。

《戰鎚 40K》宇宙即將登陸《戰車世界》戰車遠征賽季 VIII

賽季 VIII將由三個主要章節組成，玩家可依任何順序完成，每個章節當中均有 50 個階段。不同於先前賽季，賽季VIII的每輛核心戰車將主打《戰鎚 40K》陣營元素的3D 風格。每完成一個當前賽季的章節，玩家將能獲得該章節《戰鎚 40K》陣營元素的車長、2D 風格和一系列自訂要素。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「 我們很高興能與 《戰鎚 40K》攜手合作並將此元素帶入《戰車世界》，相信玩家跟我們一樣的興奮！《戰車世界》的概念跟《戰鎚 40K》很相似。戰場上，戰鬥結果往往取決於戰略，了解自身的角色以及如何與隊友攜手合作，進而確保拿下勝利。」

賽季VIII的核心機制跟先前賽季大致相同。玩家只要在隨機戰鬥（大戰除外）駕駛 VI–X 階車輛並拿出最佳表現，就能獲得戰車遠征點數並在進度階段挺進。玩家也可透過駕駛任何階級的車輛來完成每日任務並獲取點數。