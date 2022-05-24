港星李珊珊是選美出身，她1996年風光獲得香港小姐冠軍，還奪最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐獎，加上她擁有E級上圍和窈窕身材，李珊珊還被封為「史上身材最好的香港小姐」，不過李珊珊近年淡出螢光幕，並在多年前公開坦承罹患驚恐症（恐慌症），而李珊珊近日則公開自己就醫服藥狀況，她正面又積極的態度，也獲得網一片鼓勵，讓李珊珊感動不已。

44歲李珊珊以冠軍港姐打開知名度，並踏入演藝圈，演藝作品橫跨大小銀幕，外型美豔的李珊珊，因拍大尺度的玩蛇廣告照，成為著名的性感女神，不過李珊珊2004年後淡出演藝圈，期間不時傳出她罹腦瘤、抑鬱症，對此，李珊珊2017年坦言罹患驚恐症（恐慌症），並否認罹患腦瘤，李珊珊透露，第一次發病出現發熱、冒冷汗、呼吸困難、全身無力，這種令人窒息的感覺，讓李珊珊感嘆，像是在瀕死邊緣。

李珊珊拍大尺度的玩蛇廣告照，成為著名的性感女神。（圖／取材自東網）

所幸李珊珊經治療2年後已康復，而她日前也罕見發文分享近況，透露到醫院看報告，雖然李珊珊仍要繼續服藥，不過她報告狀況良好，李珊珊開心說：「我的口，一路打開，沒有合上，笑著回家」，李珊珊也有感而發：「你們知道嗎？吃了多年藥，每天重複做一件事，連鐵人也會喪志的。今天，即使未到標竿，一份堅持及忍耐，現在值回票價」。

李珊珊曝光長期服藥情況，正能量發文獲得網友紛紛留言關心和祝福，她事後感性發文：「網民送上來的『加油』，未能逐一回應，然而全部接收。對我來說，也是來得『凌厲』的鼓勵，就像一塊巨型波板糖，好甜。」李珊珊期許自己走好每一步，態度非常正面。