近日，上海市商務委員會結合上海市疫情防控和生活物資保障實際，通過「一問一答」形式，就持續鞏固疫情防控成果，有序推進商貿企業復市，回應企業關切。上海市商務委表示，購物中心、百貨商場、專業專賣店等實體店面，無疫情風險的區域可分批有序恢復營業，5月31日之前，客流總量不超過最大承載量的50％；6月1日之後，全面恢復實體營業，客流總量不超過最大承載量的75％。

Q01：目前商貿企業復工復市的總體要求是什麼？

A：根據《關於我市持續鞏固疫情防控成果推動商貿企業有序復市的實施方案》（以下簡稱《實施方案》）要求，統籌常態化疫情防控和經濟社會發展，在嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，有序恢復商貿企業線下營業，更好滿足居民多樣化的生活物資保障和日常生活服務需求，盡快恢復商業體系活力，以需求牽引供給，加快促進城市經濟運行、產業鏈供應鏈有效運轉。

Q02：超市賣場、便利店、藥店等網點復市有何安排？

A：當前，本市超市賣場、便利店、藥店等網點已逐步恢復線下營業。根據《實施方案》，本市將加快恢復超市賣場、便利店、藥店等網點線下營業，進一步推動各類網點應開盡開，並要求線下營業網點做好限流措施，5月31日之前，客流總量不超過最大承載量的50％；6月1日之後，客流總量不超過最大承載量的75％。

Q03：購物中心、百貨商場、專業專賣店等網點復市有何安排？

A：目前，購物中心、百貨商場、專業專賣店等網點應做好恢復線下營業的各項準備，落實人員閉環管理，做好開業前預防性消毒，設置「場所碼」或「數位哨兵」等，可通過「線上訂、線下送」形式提供服務。無疫情風險的區域可分批有序恢復線下營業，5月31日之前，客流總量不超過最大承載量的50％；6月1日之後，全面恢復線下營業，客流總量不超過最大承載量的75％。

Q04：餐飲、理髮和洗染等生活服務復市有何安排？

A：有序推動餐飲、理髮和洗染等生活服務恢復線下營業，餐飲服務，5月31日之前，實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務，5月31日之前，實行線上預約、線下錯峰限流等措施，客流總量不超過最大承載量的50％。家政、家電維修服務，5月22日之後逐步恢復經營。

Q05：批發市場復市有何安排？

A：批發市場應划小單元，實施分區管理，包括交易區、倉儲區、停車區、辦公區、住宿區等。交易區分片管理，包括入場查驗區、交易服務區、核心交易區。同時，設立應急交易區，合理布設監控設備。開展無接觸交易，暫停零售業務。鼓勵發展會員制，會員預約下單，非會員在交易服務區看樣訂貨。合理控制在場人數，有序管理進出車輛。外地來滬和本市相關司乘人員按照有關要求實行閉環管理，非必要不下車。

Q06：菜市場復市有何安排？

A：鼓勵菜市場線上訂、線下送或消費者自提，有條件的菜市場逐步恢復線下營業。菜市場應集中採購貨源，實行錯峰、限流入場，以設攤形式開展經營的菜市場控制開攤率。5月31日之前，開攤率不超過原有攤位的50％；客流總量不超過最大承載量的50％。6月1日之後，合理控制開攤率和客流量。

Q07：商貿企業如何實行錯峰限流？

A：商貿企業應划設進出通道，做好人員分流。當場所內顧客總量達到限額時，應停止顧客進入。鼓勵有條件的企業通過微信公眾號、小程序等開展線上預約。

Q08：商貿企業恢復經營前對場所環境有何防疫要求？

A：商貿企業在恢復經營前，應按照《大型商場預防性消毒技術要點》《農貿集市預防性消毒技術要點》等相關文件，對場所環境開展一次全面的預防性消毒，對重點區域逐一開展消毒，做到不留死角、應消盡消。

Q09：商貿企業如何把好「入場查驗關」？

A：商貿企業應設置「場所碼」或健康核驗一體機「數位哨兵」。「場所碼」按照應貼盡貼原則，在網點入口前相關通道、區域進行布設，提醒顧客提前掃碼做好準備，減少入場排隊時間。入店顧客應佩戴口罩，掃「場所碼」或「數字哨兵」（須持有48小時內核酸陰性證明和健康碼綠碼），配合測量體溫且無異常（＜37.3℃）後方可進店。同時，要確保人員信息可查詢可追蹤。

Q10：商貿企業如何做好員工防護？

A：商貿企業應組織員工實施每天「1次核酸＋1次抗原」檢測。其他重點崗位員工另有規定的，按規定進行檢測。按照《各類城市運行保障人員個人防護用品使用指引》，商貿企業對員工進行分類防護，常規情況進行「一級防護」，規範配戴一次性使用帽子、醫用外科口罩、隔離衣、手套、工作鞋／鞋套。對不進入風控區域，直接接觸相關風險人員、物品、環境的工作人員，進行「增強型一級防護」，包括一次性使用帽子、KN95／N95／FFP2及以上防護級別的口罩、護目鏡或防護面屏、隔離衣、手套、工作鞋或鞋套。

Q11：商貿企業人員閉環管理有何要求？

A：根據《實施方案》，商貿企業實施全程閉環管理，對新返崗員工設置2天靜默期，盡可能落實獨立住宿。5月22日至5月31日，無疫情風險的工作地與居住地間，員工可實施「兩點一線」通行。6月1日之後，按全市復工復產復市統一要求執行。配送寄遞人員參照執行。

Q12：商貿企業如何加快應急處置？

A：商貿企業應制定應急預案，健全應急處置機制。員工抗原檢測或核酸檢測異常時，應第一時間報告屬地防控辦，將異常人員安排至臨時隔離觀察區並要求佩戴KN95／N95口罩；同時排摸相關密接人員，一同採取臨時隔離措施（不與檢測異常人員同一空間）。發現隨申碼為紅、黃碼人員時，應立即報告屬地防控辦，協同做好後續處置。出現抗原、核酸檢測異常人員，或者無症狀感染者、確診病例時，應立即停止營業，配合相關部門做好流調、管控等相關工作。

Q13：對落實「四方責任」有何要求？

A：築牢疫情防線，進一步壓實屬地、部門、企業、個人「四方責任」。各區嚴格落實疫情防控屬地責任，加強各項保障措施，督促企業落實各項疫情防控要求。市、區相關部門分類指導不同領域商貿企業復市，加強社會宣傳。企業落實主體責任，商貿企業成立復工復市疫情防控工作專班，制定疫情防控和閉環管理方案，強化應急處突，加強培訓和應急演練。企業從業人員要自覺遵守防疫要求，加強個人防護。

Q14：對各區建立協同機制有何要求？

A：各區應建立區商務部門、街鎮、商業企業協同工作機制，加強信息互通，做到應開盡開。明確商業網點線下開業的申請渠道和工作流程，加強信息化支撐，指導企業做好開業前各項準備。

Q15：各區如何維持網點秩序？

A：各區對線下開業的大型超市賣場、購物中心、百貨商場等，需提前協調公安、城管和志願者等隊伍，合理配置力量，做好現場人員引導、進場限流、人員查驗等工作，維持網點經營秩序，確保安全有序。

Q16：各區對商貿企業核酸檢測有何保障措施？

A：各區做好核酸檢測點設置，為商貿企業返崗復工人員定期核酸檢測提供必要保障。為企業集中住宿場所提供上門檢測、移動檢測車等便利服務，減少人員流動。各區對於涉疫商貿企業網點應加快轉運處置、環境消殺、採樣檢測速度。

Q17：各區開展督導檢查有何要求？

A：各區結合「大走訪」工作，應主動聽取意見、解決實際問題。強化常態化監督檢查，高度重視疫情防控和安全生產，督促企業加強自查，建立安全巡查制度，組織排查化解安全隱患，落實各項安全措施。