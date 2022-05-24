中共二十大將在今年秋召開，港媒引述北京政情觀察人士表示，中共總書記習近平繼在中共十九大獲得中共「核心」（領導核心）的稱號後，二十大將再獲得「領袖」尊稱。這也將是繼毛澤東之後，第二名獲得「領袖」稱號的中共黨國領導人。

明報報導，北京政情觀察人士指，習近平將在二十大正式獲得官式的「領袖」尊稱。2016年12月中共十八屆六中全會後，習近平成為「核心」，並在十九大寫入黨章。分析人士稱，隨國內國際形勢變化，中共內部將團結在習近平周圍，並繼毛澤東之後，首次有黨和國家領導人獲得「領袖」稱謂。

如果宣佈習近平成為「領袖」，並在二十大寫入黨章，他將是毛澤東以來中國最具影響力的黨國領導人，顯示其繼承「偉大領袖」毛澤東的地位。

在中共歷史上，公認的「偉大領袖」只有毛澤東一人。在毛逝世後，繼任中共主席的華國鋒擁有黨政軍最高頭銜，曾一度被官方稱作「英明領袖」，但時間不長。鄧小平則從未被正式稱作「領袖」，因為他從未擔任過正式的黨國「第一把手」。「核心」一詞，則是鄧小平的發明創造，他稱毛是中共第一代領導集體的「核心」，他自己是第二代「核心」，並封江澤民為第三代「核心」，但胡錦濤上台時，鄧已去世，再無人封胡「核心」。胡錦濤在任期間，中共中央只稱他為「總書記」。

官媒新華社預告23日起推出50集關於習近平的微影片「足跡」，加強宣傳，讓大陸民眾認識「一路走來的習近平」，內容跨越40多年。預告片中導言從習近平15、16歲「從大城市來到窮鄉僻壤」說起，並稱他在工作的地方敢「冒天下之大不韙」指出問題、帶大家走出困境等，預告片提到習近平「40多年很長，他的足跡遍及大江南北。40多年也可以很純粹，一路走來，方向從未改變」。

為宣傳習近平，新華社4月18日起已在官網開設「近鏡頭•溫暖的瞬間 」的專欄，以照片回顧習近平「治國理政的精彩瞬間，講述每張照片背後的溫暖故事。」「謀劃國內外大局、推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各項事業呈現嶄新局面」。

除官媒接下來的造勢，近期不少地方官方活動及文宣已經開始涉及這一話題。中共廣東省第十三次代表大會今將選出廣東省出席二十大的代表。在廣東省委全體會議全會則提到，廣東之所以能夠在複雜嚴峻形勢下書寫新時代改革發展新篇章，靠的是「中共總書記習近平定於一尊、一錘定音的權威」。

此前，廣西自治區第十二屆委員會第三次全體會議本月17日在南寧召開，會議強調「要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心」，「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。