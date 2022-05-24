阿湯哥賣命挑戰高難度特技。（摘自YouTube）

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演《不可能的任務》系列最新作品《不可能的任務：致命清算 第一章》受新冠肺炎疫情影響，拍攝過程一波三折，23日晚間終於釋出首支精采預告，可以看到許多之前出現在《不可能的任務》系列熟悉的經典場面和角色人物，除了飛車追逐、火車搏鬥的畫面外，當然也有備受觀眾期待，阿湯哥將挑戰「騎機車飛躍峽谷」的特技演出。

該片導演仍是由曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》和2018年《不可能的任務：全面瓦解》的克里斯多夫麥奎瑞（Christopher McQuarrie）擔任，主要原班演員包括湯姆克魯斯、文雷姆斯、賽門佩吉、蕾貝卡弗格森、凡妮莎柯比，以及新加入的海莉艾特沃、希亞溫漢、龐克萊門捷夫、伊塞莫瑞、亨利科澤尼、羅伯德萊尼、凱瑞艾文斯、印第拉巴瑪、馬克加蒂斯、查爾斯帕內爾、格雷格塔扎戴維斯、佛德瑞克施密特等人。

另外，同樣由湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》也將於明（25日）在台上映，電影正片播放前就能看到這支精彩預告，喜歡阿湯哥的觀眾有機會於全台各大戲院體驗到大銀幕帶來的震撼感。《不可能的任務：致命清算 第一章》將於明（2023）年暑假推出。