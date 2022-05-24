王偉忠（左）與S媽暢聊過往趣事。（中廣提供）

S媽近日上王偉忠主持的廣播節目大談昔日過往，也聊到當年王偉忠擔任大小S經紀人時，經常被氣到說，「我就坐著等，看將來你們的小孩怎麼整你們！」而最後S媽也難得跟3個女兒喊話，「你們都已經長大，現在我可以把你們給甩了！老娘我要退休！」

S媽在《欸！我說到哪裡了？》接受專訪時提及，王偉忠擔任大小S經紀說時經常被氣到說「我就坐著等，看將來你們的小孩怎麼整你們！」果然生了3個女兒的小S現在就正在經歷當時的苦。不過王偉忠也特別誇讚許老三，「這小女孩太棒了！肢體、巧思、反應都直接遺傳自小S，最棒的是當年小S怎麼整S媽跟他，現在許老三就怎麼整她媽！」

S媽也聊到獨自照顧3個女兒長大的日子，雖然辛苦，但她還是選擇堅持走自己的路。她說，女兒們陪著她走過這段辛苦經歷，也什麼都不怕，因為知道就算天塌了，還有個老娘會出來負責收拾，所以S媽最想跟三個女兒說「你們都已經長大，現在我可以把你們給甩了！老娘我要退休！」不過，王偉忠也立刻勸退S媽，「因為當媽媽的總是關心女兒，永遠沒有退休的一天。」