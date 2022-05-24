日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )今(24)日宣布代理由《白貓Project》角色衍伸的《白貓Tennis ～Rematch～》（以下簡稱：《白貓Tennis R》）繁中版手機遊戲，於台港澳同步啟動事前登錄活動；即日起參加活動，就可獲得《白貓Project》繁中版限定角色，並有機會抽到iPhone13 Pro等好禮，歡迎玩家一起加入競技網球的世界！

特別企劃 登錄即送繁中版限定角色-緹爾菲妮耶

以《白貓Project》人氣角色打造的《白貓Tennis R》遊戲即將登台，玩家輕鬆動動手指，就可進行殺球及發動技能進行挑戰！So-net 遊戲營運團隊為歡慶《白貓Tennis R》事前登錄活動開啟，特別推出繁中版限定角色-緹爾菲妮耶，玩家只要完成事前預約並登錄，就可獲得限定角色、寶石、網球拍道具與網球魂等獎勵，快來與白貓角色一起競技，成為網球好手！

預約《白貓Tennis ～Rematch～》事前登錄 玩家可獲得繁中版限定角色等道具

白貓雙遊戲聯動獎勵大放送

《白貓Tennis R》召集各路運動好手加入選手行列，凡完成事前登錄達各階段門檻，玩家可同時獲得白貓雙遊戲聯動相對應的加碼獎勵，累積到4萬人，更可以得到《白貓Tennis R》抽卡券與熱門4星角色【月觀】，及《白貓Project》100寶石等雙重大獎！

白貓雙遊戲聯動獎勵大放送

揪好友對戰拿好康！iPhone 13 Pro等你抽！

《白貓Tennis R》營運團隊熱情邀請玩家一起呼朋引伴搶先預約抽iPhone 13 Pro、Apple Watch、精美遊戲周邊好禮及虛寶獎勵等大獎，只要完成事前登錄，即可參加1次「選手專屬 網球好禮」抽獎，若邀請5位好友參加登錄，可再獲得1次抽獎機會，之後每邀請1位就可抽獎1次，最多有7次抽獎機會！敬請玩家把握登錄活動的抽獎機會！

Tennis x Project聯動 活動事前登錄突破雙重獎勵

《白貓Tennis R》事前登錄活動熱烈展開中，邀請玩家們搶先體驗白貓網球世界，成為網球好手。敬請持續鎖定《白貓Tennis R》相關新聞消息與官方粉絲團資訊。