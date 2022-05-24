匯豐台灣為和碩(4938)安排首筆永續發展表現連結貿易融資及永續發展表現連結貿易融資 (Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT)與永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan，SLL)交易，總金額約為4億美元，這是和碩首次取得與永續相關的貿易融資信貸，主要用於出口業務，應用範圍涵蓋全球各地，帶領台灣供應鏈接軌國際綠色趨勢；這亦是和碩首次取得與ESG相關的融資，在此永續發展表現連結的框架下，和碩承諾將在未來一年內降低溫室氣體排放總量至特定水平、提升再生能源產量，同時減少用水量；一旦達成設定目標，匯豐台灣將向和碩提供較為優惠的貸款條件。

匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，匯豐台灣致力與客戶攜手合作，不斷探索提供更多類型的永續金融產品，按照每個行業和每家客戶的不同情況，訂制出具可行性、以科學為本的方案，協助客戶順利達到淨零排放。本次為和碩安排的金融解決方案結合SLLT與SLL，將推動和碩追求並達成更為進取的永續發展目標。蕭仲程說，企業的永續力在一定程度上影響著融資力，永續金融能夠透過金融機制引導企業重視ESG績效，從而形成資本市場的良性循環。

蕭仲程認為，未來銀行機構一定會加大綠色信貸的投放力度。宏觀角度而言，台灣政府承諾「2050淨零排放」，環境生態優先、綠色發展勢不可擋，銀行作為主力軍應承擔起大旗。他強調，另一方面，愈來愈多的企業資源會向綠色發展傾斜，因為真正推動永續金融趨勢的其實是企業本身：企業正在尋求改變貿易、採購和生產的方式，實踐永續經營及建立更強韌的供應鏈，這能夠帶動永續金融及貿易融資的發展。

根據數據顯示，全球永續發展表現連結的貸款和債券在2021年持續成長，發行量超過5,300億美元，是2020年的四倍；全球趨勢下永續指標也逐漸拓展至貿易融資領域，此將幫助企業更加便捷地識別供應鏈中的ESG環節。匯豐集團在2021年促成了830億美元的永續發展融資及投資，將2019年以來的累積金額提升至1267億美元，進一步朝於2030年達到7500億至1兆美元的永續金融發展目標，這當中包括在世界各地進行一系列的永續融資交易，確保融資及投資於特定的綠色環境及社會目標。