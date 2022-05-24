基隆地標重新亮相 增設動態文字引注目

有基隆好萊塢之稱的KEELUNG地標2月熄燈改造，經近2個月施工及測試，今日以嶄新面貌正式點燈亮相，除字母不鏽鋼面板全面換新，文字效果增以動態及色彩漸層變化方式演出，未來在特定節日，將有專屬燈光表演。

基隆市政府2006年於虎仔山半山腰設置KEELUNG地標，至今已佇立16個年頭，不僅是國內外遊客來到基隆重要的指引標誌，也是「基隆限定」的專屬象徵，觀銷處為賦予地標新生命力，2月19日封閉地標景觀平台、熄燈施工，全面改造燈具及相關硬體設備。

觀銷處長曾姿雯表示，地標不只是重要指標，還需要以城市景觀、文化角度作為切入點，因此，透過燈光設計及系統導入打造全新視覺特色。為提升色彩及展演豐富度，硬體部分將原有燈條換為LED全彩燈泡，並將字母不鏽鋼面板全面換新；軟體方面，將裝置連結至燈光控制系統，使KEELUNG文字效果能以動態及色彩漸層變化方式演出。

曾姿雯指出，考量近期疫情嚴峻，社會氛圍較沉重，正式點燈日安排「Love 防疫加油」跑馬文字效果鼓勵國人，其中英文字母「o」以跳動愛心代替，期望大家用心防疫，透過動態設計傳遞出溫馨氛圍也鼓舞人心。她提及，此專屬跑馬文字未來將搭配全新KEELUNG動態效果輪流展演。

觀銷處補充說明，地標文字常態效果設計延續基隆城市品牌色彩，以翠綠、金黃、暖紅及靛藍為組合。6月城市博覽會時，將以「山海城」為題進行展演，利用新媒體結合實拍與程式演算視覺製作，呈現豐富、活力與結合科技的基隆新印象，未來也會搭配城市活動與特殊節慶播放動態展演。