台中市七期豪宅區，24日凌晨2點多傳出墜樓意外，位在市政路上一棟豪宅13樓的29歲男子，墜樓身亡，警消處理當下還一度傳出是新冠肺炎確診者，但警方向衛生單位查詢後排除確診，親友指死者近日疑似投資失利為金錢、債務所苦，警方已連繫家屬，並報請檢察官相驗遺體，進一步釐清死因。

西屯區七期重劃區豪宅林立，29歲吳姓死者為北部人，近年獨自租屋住居台中生活；凌晨2點，大樓保全員聽到碰撞、物品墜地聲響，出來查看，驚見一名年輕男子趴臥血泊中，失去生命跡象；警方獲報到場拉起封鎖線處理，逐一清查住戶後，確認是租住在13樓的吳男。

死者並未留下遺書，租屋處屋內也無打鬥跡象；友人低調表示，吳男近日情緒低落、心情鬱悶，曾表示投資失利出現債務問題，但未細究是投資什麼事業或項目，沒料到竟就發生墜樓憾事，令眾人錯愕。

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