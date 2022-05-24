小百合周玥綺「青春終不悔」演唱會和專輯受疫情影響一波多折，宣布延期。（玥綺影視文化提供）

疫情嚴峻，小百合周玥綺睽違7年的個唱「青春終不悔」宣布延期到11月12日登場，小百合表示近來疫情增溫，為考量粉絲的健康安全，演唱會決定延後五個月再舉行，其實這幾天心情也是忐忑不安，相信粉絲也都會認同這樣的決定，小百合說「這幾年因為疫情，由籌備新專輯到演唱會都是一波三折，期間雖然有些挫折感，但我總樂觀相信好事多磨，等待是為了最好的，一定會跟粉絲再續情緣。」

小百合這幾天心情忐忑不安，接到許多粉絲的關心留言；擔心疫情，也關心演唱會是否能如期進行，在考量粉絲健康與安全的前提下，演唱會延後登場，期望秋高氣爽時節，疫情能趨緩，讓大家安心的出席欣賞演出。小百合並說這幾天事情懸在心上，決定後就比較寬心，因為延期而多出來的時間，可以更加精進的籌備演唱會內容，也很感謝粉絲都能接受體諒沒有退票。

而近來疫情增溫，小百合的教唱工作已改為線上，目前都深居簡出，唯一出門就是登山與練氣功接近大自然，小百合表示演唱會雖然延期，但體能與歌唱訓練都不會中斷，自我期許一切都要保持在最佳的狀態，提到新輯與個唱，小百合坦言受到疫情影響，近三年來，從製作專輯到籌備演唱會等等，可說是一波三折，期間曾想過放棄，但個性樂觀的我總是告訴自己，好事多磨，一定要堅持，接受它繼續往前走，活在悲觀情緒中只是浪費時間，事情不會有所轉變的，只有面對去解決，正向樂觀的往前走，自己掌握才是最真實的，而睽違七年的演唱會，小百合直說「對粉絲很抱歉，無法如期舉行，感謝大家都很支持這個決定，相信等待是值得的，衷心期待11月我們再續前緣！」