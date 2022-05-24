漫威電影宇宙最新鉅作《雷神索爾：愛與雷霆》繼「女雷神」首度現身引起影迷高潮的首支預告後，台灣時間今（24日） 早與全球同步發佈最新第2支預告，克里斯汀貝爾的大反派造型首度亮相，再度展現他胖瘦體態轉換自如的放大絕，為戲瘦身成宛如死神化身的「屠神者格爾」，以及星際異攻隊再度合體展現堅強戰力的精彩動作場面，還有金獎影帝羅素克洛驚喜化身天神宙斯首度露臉登場，「雷神」克里斯漢斯沃甚至被宙斯意外扒光衣服，獻給影迷超養眼的驚喜全裸大爆點。

在最新預告中，「前蝙蝠俠」克里斯汀貝爾「改正為邪」飾演大反派屠神者格爾的造型終於首度亮相，他再展以往令人驚呼連連、胖瘦體態轉換自如的絕活，為了此角再度瘦身，精準符合其骨瘦如柴、宛如死神化身的陰森造型，堪稱是漫威史上最恐怖駭人的高強反派，該片是貝爾繼《賽道狂人》休養生息暌違3年後重返銀幕力作，令人迫不及待再度看見他的演技大爆發。另外，先前即已公佈將驚喜化身古希臘神話中的「眾神之神」天神宙斯的金獎影帝羅素克洛，也在此預告中正式露臉登場，十足貼切大家心目中正氣凜然的壯碩形象，並拓展漫威宇宙中的「眾神宇宙」。克洛也暌違大銀幕2年，以加入漫威作為回歸，也是多年來首度參與好萊塢大片，東山再起再造電影生涯巔峰。

克里斯漢斯沃在《雷神索爾：愛與雷霆》被扒光衣服。（迪士尼提供）

這次「混搭」到雷神電影中的星際異攻隊，也再展於自己電影中合體的超強戰力，「星爵」克里斯普瑞特連同老戰友「毀滅者」德克斯、總是少根筋的螳螂女、改邪歸正的涅布拉、嘴砲連連的浣熊火箭，和萌死人不償命的樹人格魯特，令人一次獲得兩組超級英雄碰撞火花的雙重享受。預告中更有令人喜出望外的「大」爆點，宙斯與索爾神見神卻「一不小心」把他衣服扒光的無厘頭戲碼，令克里斯漢斯沃一向傲人健美身材的「全見版」大公開，不僅可見導演「泰卡大神」塔伊加維迪提在本集的爆笑升級大放送，也犒賞漢斯沃影迷一飽眼福。《雷神索爾：愛與雷霆》將於7月6日在台上映。