大陸由於封控行動衝擊民眾消費。近日中國首席經濟學家論壇研究院副院長、上海新金融研究院特邀專家林采宜在社交平台發文表示，自己5月的信用卡帳單只有11.4元（人民幣，下同），引來銀行關切，批評所謂要「不惜一切代價」抗疫的人，是因為自己不是「代價」。該言論引發大陸網友的兩極反應。

據香港01報導，林采宜近期因封控待在上海家中，17日在微博發文，指出招商銀行私人銀行部的客戶經理致電給她，委婉詢問「最近兩個月在用信用卡方面有沒有遇到什麼不順心的事？」

林采宜說，猜測對方認為她是拋棄招行信用卡改用別家，「因為即便是破產了、失業了也不至於一個月的帳單只有11.4元。」她回覆對方是因為封控在家2個月都沒有消費。

該客戶經理問難道網路上也沒有消費嗎，林采宜也回答「線下物流都停了，還網購什麼呀？11.4元是購買騰訊音樂的費用，這個不需要物流。」

她認為人流停了，所有服務業的消費都沒有了；物流停了，連網購的商品消費也沒有了，「一個私行客戶的信用卡月帳單11.4元，多少商戶還活得下去？」更說這兩個月沒有在上海待著的人，真的體會不到封城的代價。」