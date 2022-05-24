COMPUTEX TAIPEI 2022台北國際電腦展於5月24日開展，MSI微星(2377)今年在電腦展上，透過線上雙平台大秀多款PC、零組件及周邊產品，最受矚目就是獲得Best Choice「金獎」加冕的新一代NB機皇Titan GT77現身，還有搭載NVIDIA顯示晶片的MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G電競顯卡等新品，擴大布局元宇宙商機。微星為提升玩家全方面遊戲體驗，同時展出RadiX AXE6600 WiFi 6E 3頻電競路由器以及搭載世上最輕線性機械軸的Vigor GK71 Sonic電競鍵盤等周邊新品，全力備戰下半年產業旺季。

微星首季獲利為47.67億元，EPS為5.64元，毛利率18.35%，營益率為8.98%。

微星今年Computex共有4款新品勇奪Best Choice年度大獎。MSI Titan GT77電競筆電獲得最高榮譽的「金獎」，另外，MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G電競顯卡、MSI Modern MD272系列專業型顯示器及MSI AMR-AI-PJ-UVGI Robot智能防疫消毒機器人均獲頒「類別獎」。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示，「MSI微星科技深知電競玩家、內容創作者以及商務人士對於極致效能及科技美學的渴望，今年以MSI Titan GT77電競筆電拿下COMPUTEX 2022 Best Choice年度最佳產品金獎，充份展現我們高效能電腦產品在科技美學及創新研發的傲人實力。MSI微星科技將不斷超越自我，持續推出優異的新品！」

Titan GT系列一直以其完美取代桌機的極限效能和強大的冷卻系統而受到讚賞。更獲選今年度Computex《金獎Golden Award》。MAG Trident S 5M電競桌機，主打針對雲端遊戲及手機遊戲玩家的專用電競主機。有別於過往傳統電競桌機的使用場域，MAG Trident S 5M更聚焦於在客廳享受遊戲的情境。僅需透過微星獨家開發的Game Stadium軟體啟動MSI APP Player，加上30天免費XBOX GAME PASS ULTIMATE，讓玩家用一支搖桿就能在沙發暢玩手遊、雲端遊戲，甚至啟動影音串流等娛樂軟體，一手掌握多種娛樂。