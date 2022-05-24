谷愛凌參加2022美國南加州亞裔時尚宴。（達志影像）

大陸極限滑雪女將谷愛凌（Eileen Gu）入選2022年《時代雜誌》百大影響力人物。從先前的轉籍事件到北京冬奧背負的壓力與期待，她一直表現得游刃有餘，參賽3個項目摘下2金1銀，始終保持超乎實際年齡的沉穩，她其實要到今年9月才滿19歲。

時代雜誌稱讚谷愛凌：「對於運動員，特別是奧運選手來說，超越他們運動項目的極限是很困難的，谷愛凌是一個例外。她訓練有素、富有活力與決心，她努力證明了自己是史上頂尖的女性自由式滑雪運動員，成功捕捉數百萬人的目光。她激勵著中國、美籍華裔年輕一代的女孩去挑戰男性主宰的極限運動，並且以同齡者之中罕見的優雅與沉穩做到了。」

谷愛凌在北京奧運自由式大跳台項目，選擇挑戰自己從沒用過的空中轉體1620度動作，一口氣摘下金牌。那次是連她的母親谷燕都建議「使用1440度保住銀牌」即可，但谷愛凌堅持跨越極限。她後來表示「最糟糕的失敗不是輸掉比賽，而是不敢嘗試」。

雖然冰雪運動在世界屬於冷門運動，在大陸更是如此，谷愛凌的微博仍累積了683萬粉絲，她自稱「青蛙公主」，把所有粉絲都稱呼為「朋友」。因為谷愛凌曾經爆發的美國國籍身分爭議，她的IG也經常可見憤怒的美國酸民和華人網友的筆戰。