香港型男吳彥祖，當年以俊帥外型擄獲萬千少女心，是不少人心目中的男神代表，多年過去他已步入47歲，發布照片頻頻被指大崩壞，曾被諷刺髮際線往後移，毫無去留意到男神的年紀，日前他和愛妻Lisa出席美國活動，事後貼出活動照到社群，酸民竟狂酸像極了《哈利波特》系列中的石內卜，引起熱議。

近來吳彥祖和愛妻Lisa亮相美國活動，他透露：「昨晚的活動，見了很多老朋友，也認識了很多新朋友」照片中他一身黑色禮服，掛了條大念珠項鍊，依然是很有型，不過由於他留起中長度髮型，身上又有股西洋氣息，有網友腦洞大開，笑稱：「好像電影《哈利波特》中的石內卜！」據悉石內卜人物形象並不討喜，見到哈利波特總是被去掉教授尊稱。

部分網友不喜吳彥祖造型，出言獻上計策：「你需要造型師打理衣服」、「總是梳油頭髮際線會禿的」、「男神石內卜化了」、「評論裡有好多酸黃瓜」、「吳彥祖真的老了很多啊」、「怎變這樣。該打理髮型」、「像戴了頭套」、「第一次覺得男神矮」、「彥祖你怎麼了」、「頭髮有點長了」、「時光一去不復返呀」

不過仍有不少網友幫吳彥祖抱不平：「男神老了也比你年輕的要有魅力吧」、「想想自己的大肚腩、被肥肉擠壓的小眼吧」、「喜歡阿祖的真實自信，大方接受自己的衰老」、「老吳還是這麼帥，我要來點讚支持」、「就算吳公子老了，我還是很喜歡他」、「沒有人會不愛吳彥祖」、「雖然看到歲月了，依舊是我的男神」