台北市長柯文哲日前自曝確診，媒體人周玉蔻在政論節目上狂問「你為什麼不吃藥？」民進黨台北市議員簡舒培也說「柯文哲就自打臉」，不過北市府發言人陳智菡今（24）日在臉書反擊，回嗆「該吃藥的是妳！」

陳智菡日前在臉書指出，《放言》透過電訪詢問柯文哲有無服用抗病毒藥物等問題，當時她就清楚解釋3遍，柯文哲是呼籲快篩陽視同確診病儘速給藥，但是否能使用仍要經過醫師評估，結果周玉蔻還是在政論節目中狂問「你為什麼不吃藥？」；陳智菡因此忍不住今再度發文，酸「指揮中心記者會都沒有在看嗎？！」

陳智菡強調，抗病毒藥物不是想吃就吃，柯文哲的主張是避免等待PCR的過程延誤黃金治療時間，因此呼籲中央儘速放寬快篩陽視同確診，經醫師評估後儘速給藥，且不限定65歲以上長者或特定族群。

陳智菡說，雖然指揮中心已經接受柯文哲的意見，即將放寬相關政策，但目前仍未放寬抗病毒藥物Poxlovid的給藥標準。

「講了半天，周玉蔻在節目上狂跳針飆問『柯文哲你為什麼不吃藥？』」，陳智菡也酸嗆「不要那麼激動，答案來了。因為，該吃藥的是妳。」