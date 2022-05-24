黃姓業者受託施作朋友住處地下停車場的升降閘門更換工程，但不料完工後僅2周，朋友在操控鐵閘門時，竟被鐵閘門掉落砸中，送醫不治，台北地檢署調查後，認定因傳動軸與閘孔交接處的焊接處斷裂，無法承受鐵閘門重量，導致閘門掉落壓死友人，依過失致死罪起訴黃男。

起訴書指出，新北市某企業社黃姓實際負責人，從事電動捲門及自動門等買賣安裝業務，去年4月受彭姓友人委託，以28萬元承作彭家地下停車場之升降閘門更換工程。

黃男本應注意設計閘門升降設施時，要確實焊接各項構件交接處，讓馬達能承受閘門的重力，以避免危險發生，卻僅設計由馬達升降閘門，未設計預防閘門墜落設施。

黃男去年4月23日完成該項停車場閘門工程，收取工程費28萬元，將搖控器交給彭姓友人， 去年5月6日傍晚，彭男站在閘門開口處正下方，操控閘門升起，欲進入停車場時，因閘門上升，傳動軸與閘孔交接處的焊接位置斷裂，閘門突然掉落，重壓彭男身上，經送台大醫院急救，當晚即因全身多處骨折、窒息引發呼吸性休克死亡。

檢察官將本案送專業鑑定，認定黃男承作時僅以點焊方式固定實心傳動軸與閘孔交接處，焊接品質及強度無法支撐閘門，黃涉有疏失，導致友人被壓死，依法起訴。