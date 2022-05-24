美國總統拜登此次亞洲行先後拜訪南韓與日本，並在周一宣布啟動印太經濟架構，創始成員有13國，除美國外還有澳洲、南韓、日本及新加坡等，美國盼透過此方式加強與亞洲國家的合作，南韓專家則認為，企業要在美中之間取得完美平衡是不可能的事，南韓加入印太經濟架構，可能會引來北京的抗議。

印太經濟架構初始會員國有13個國家，包括美國、日本、印度、南韓、澳洲、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、紐西蘭及汶萊。美國打算透過此舉加強與亞洲的合作，從供應鏈彈性、綠色能源、數位經濟及新興技術等面向都包含在內。

韓聯社報導，許多專家認為加入印太經濟架構，南韓企業可以透過一個良好的平台，增加貿易夥伴的多元性，降低對少數國家的貿易依賴，並應對大量出現的全球貿易問題。

南韓智庫外交及國家安全研究所（IFANS）教授Kim Hyun-wook則認為，南韓加入印太經濟架構可能會引發北京的抗議，但抗議規模並不會像2017年南韓部署薩德反導彈系統而引發大陸發動的限韓令、旅遊禁令等制裁行動那麼嚴重。

儘管如此，Kim Hyun-wook強調，南韓要在中美之間取得完美平衡是不可能的事，「當美中發生衝突時，選擇美國是首爾做出的戰略決定，我們需要從可以享受兩國利益的一廂情願中醒過來。」

大陸官媒新華社則撰文分析指，拜登此舉拉攏日韓、壓制圍堵大陸的意圖十分明顯，旨在給印太地緣政治增加不穩定因素，進一步在該地區製造分化，搞「小圈子」挑動陣營對立。