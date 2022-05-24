游振雄表示，上任以來持續實現選前政見，強調民調只是參考，會持續走自己的路，努力獲得市民認同，爭取連任。（游振雄提供／吳建輝彰化傳真）

民進黨彰化縣員林市長民調初選結果出爐，由上屆小輸國民黨現任市長游振雄157票的前議員陳秋蓉，以壓倒性贏過同黨對手，甚至還超越現任市長游振雄。（民進黨彰化黨部提供／吳建輝彰化傳真）

民進黨彰化縣員林市長民調初選結果出爐，由上屆小輸國民黨現任市長游振雄157票的前議員陳秋蓉勝出，民調結果以壓倒性勝利贏過同黨競爭對手，對比式民調甚至還超越現任市長游振雄，陳秋蓉表示，距離年底還有一段時間，會持續努力，用心爭取更多民眾認同。

民進黨員林市長民調初選，因為有對手可比，因此採對比式民調進行，黨內3名有意爭取提名的候選人，對比國民黨游振雄，最終陳秋蓉成績加總平均以41.73%，輾壓同黨李金龍的16.75%、陳天祥的17.91%，甚至還贏過游振雄的27.59%，讓民進黨黨部相當振奮。

陳秋蓉說，2018以些微差距落敗，但為了不辜負市民期待，這3年仍勤跑基層，沒有薪水持續奉獻，展現為市民服務的決心，民調結果就能顯見市民對她的期待，不過距離年底大選還有很長一段路，會步步為營，持續爭取更多市民的認同。

游振雄表示，上任以來持續實現選前政見，像是親子公園、重振百果山風華、整合藤山步道等等，還投入幸福卡、幸福巴士等便民政策，相關政見都一一實現，強調民調只是參考，會持續走自己的路，努力獲得市民認同，爭取連任。

號稱全台有錢人最多，南彰化第一經濟重鎮的員林市，2018年游振雄對決陳秋蓉，游以2萬5347票，贏過陳2萬5190票，小贏157票，落下敗陣的陳秋蓉這3年仍勤走基層，今年民進黨評估陳秋蓉仍大有可為，因此舉行民調，最終以壓倒性勝利成功出線，也讓支持者信心大增。