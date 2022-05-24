去年3月中國大陸以檢出病蟲害為由暫停台灣鳳梨輸入，然而轉出口最大宗的日本卻不斷爆出台灣鳳梨內部褐化，品質參差不齊。日本相關報導更指出，除了風味不佳，台灣鳳梨在市場更是供過於求。農委會主委陳吉仲表示，和去年相比黑心鳳梨已經少很多，會加強冷鏈與出口品質要求，確保日本消費者對台灣鳳梨的信心。

根據農委會統計，去年我國鳳梨外銷數量達2.8萬公噸，扣除出口中國大陸數量後，較前年大幅增加533％，其中外銷日本將近1.8萬公噸，成長高達726％，為過去20年外銷日本的總和；今年截至目前出口日本已逾1.6萬公噸，已超過今年3萬公噸目標的一半。

然而台灣鳳梨在日本仍被爆出有「黑心」的狀況，《日本經濟新聞》今年4月26日也分析，台灣鳳梨在日本市場供過於求，加上品質問題，價格和銷售速度不斷下降。

農委會主委陳吉仲今日於「111年度立法院有機農業推廣會」受訪表示，和去年相比，今年的黑心鳳梨已經少了許多，會有黑心的狀況是因為冷鏈時間過長，冷鏈溫度都已經要求在13度上下，會有少數黑心現象主要是因為疫情讓船運沒有在預定的7天內抵達，會要求出口業者和進口業者來溝通，若因為船期影響品質就不要上通路，以確保日本消費者對台灣鳳梨的信心。

陳吉仲說，「供過於求」的說法其實不成立，因為日本一直都從菲律賓大量進口鳳梨，只要我們把冷鏈運輸做好，一定會有辦法確保品質，會持續朝今年3萬公噸的目標邁進。

然而銷日鳳梨價格卻被爆料大幅下降，有不具名業者指出，過去可以一顆賣到700多日幣，結果後來掉到2顆298日幣左右，甚至1顆僅100多日幣，這樣的狀況今年屢屢發生，無疑重創台灣鳳梨的形象。

為確保鳳梨外銷品質以及避免業者削價競爭，今年4月8日起外銷日本的零售價不得低於每公斤300日圓，否則不予核發海外拓銷獎勵金。

陳吉仲說，在日本市場也有最低價格的要求，若是2顆298日圓，就完全不會獲得外銷獎勵，已有要求業者不得削價競爭打亂市場，若再發現有品質問題，就會請防檢局依照相關法規讓業者不得出口。