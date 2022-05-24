大陸國務院副總理孫春蘭23日到北京市調研指導疫情防控工作，強調要加強工作統籌和區域協同，將工作力量與防疫資源向疫情重點地區傾斜，刻不容緩地加快聚集性疫情處置。

孫春蘭強調，「三區」劃分要更加科學合理，確保風險人群全部處在管控範圍內。封控、管控區各項防控措施要嚴格落實，避免封而不控、管而不嚴，同時保障好居民基本生活和正常就醫需求；實行居家辦公的區域要從嚴管控人員流動；加強高校疫情防控工作，做好師生生活保障和心理疏導；加強疫情資訊發布和政策解讀，及時解決群眾困難。

據了解，孫春蘭23日到海淀區、東城區實地考察發生聚集性疫情的地方，了解重點場所疫情防控、社區封控、風險人員流調排查和轉運隔離等情況，並到區疫情防控指揮部召開座談會，研究加快推動各項防控措施落實。

她要求各級黨政干部落實黨中央、國務院決策部署，堅持動態清零總方針，加快流調、轉運、隔離速度，刻不容緩、以快制快，盡快實現社會面清零。

孫春蘭指出，高校、商場、超市等駐區單位，要嚴格閉環管理，防止出現聚集性疫情，組織好核酸篩查，重點地區要開展「敲門行動」，確保應檢盡檢，盡早發現陽性感染者、阻斷傳播鏈，流行病學調查要更細致深入。