原子邦妮日前上架〈這世界太壞可你卻太好〉ＭＶ。（滾石唱片提供）

原子邦妮近期MV三連發。（滾石唱片提供）

原子邦妮日前上架〈這世界太壞可你卻太好〉MV，MV由一隻看似心事重重的大灰狼所貫穿，孤身一人走遍了城市的各處，也到了海邊，望著一望無際的大海，好像明白了什麼。而在被療癒的同時，粉絲們也表示大灰狼演技超棒，還有粉絲戲稱要叫工讀生出來，但讓人意想不到的是主角灰狼是由主唱查查親自扮演，藉由主唱的角度，將歌詞透過肢體語言完整的傳達。

為了完成MV，原子邦妮特地遠赴台南拍攝，頂著30度高溫取景，炎熱的天氣讓查查汗如雨下，相當煎熬，但一路上也發生許多趣事，有路人們看到如此特別的場景而爭相拍照，也有人貼心的關心說「很熱喔要小心！」讓整個過程變得充滿趣味，也讓原子邦妮留下特別的回憶。

近期MV三連發，原子邦妮期盼能在疫情間撫慰人心，〈這世界太壞可你卻太好〉後緊接著發佈了〈比寂寞還深的寂寞〉，讓粉絲們感到驚喜，直呼宛如疫情中的一線曙光，不僅如此，原子邦妮更預告了第三部MV也即將登場，敬請期待，原子邦妮表示：「疫情期間許多人隔離在家，希望能用音樂持續的陪伴大家！」