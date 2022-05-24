台北國際電腦展(COMPUTEX 2022)如火如荼進行中，晶片大廠高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian今(24)日表示，儘管目前智慧型手機市場受到大環境因素干擾，但看好2022年之後的成長還是很明顯，在晶圓產能規劃上，將持續維持多元晶圓代工供應商策略。

受到大陸封城、全球通膨以及烏俄戰爭的衝擊，全球智慧機市場雜音不斷，Alex Katouzian表示，高通頂級解決方案成長動能很明確，目前看到5G的滲透率還是會持續成長，相關應用的開發也都很多，相信智慧型手機還是有很強的成長潛力，當下儘管有眾多因素干擾，但看好2022年之後的成長還是很明顯，未來將會回到成長軌道。

晶圓產能代工策略上，Alex Katouzian表示，高通將持續維持多元晶圓代工供應商策略，此策略對高通是很有幫助的，可以維持靈活敏捷的調度，以高通來說，先進製程有兩大晶圓廠，其他節點則有更多的晶圓廠在合作。

高通所指的兩大先進製程代工即台積電(2330)、三星。

毫米波市場上，Alex Katouzian預估，毫米波生態系統不斷擴大，擴及到遊戲、社群媒體、企業等應用，其生態系統的成長擴大會超越在智慧型手機領域。