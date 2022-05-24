張國立在《小捨得》飾演宋佳的父親。（中天娛樂台提供）

老戲骨張國立演過多部膾炙人口的戲劇作品，也因多次演出皇帝一角，而被稱為「皇帝專業戶」，近期中天娛樂台熱播的《小捨得》裡頭也有他的身影，張國立飾演宋佳的父親南建龍，結婚多年都把老婆捧在手心，中年時中風住院，讓總是伺候別人的他，也想有被人照料的感覺，於是出軌照顧自己的看護，也就是蔣欣的母親。

蔣欣的媽媽在《小捨得》因小三上位，讓宋佳認為她們母女倆破壞別人家庭，所以兩姊妹一見面就明爭暗鬥，而夾在兩人中間的老父親張國立想要一碗水端平，公平對待兩位女兒，卻總是無法取得平衡，更被網友笑稱「灑水大師」；劇中南建龍靠關係替兩姊妹的兒女爭取奧數班的名額，但他最後只拿到一個名額，卻沒有把名額給親外孫女，讓親女兒非常失望，最後他為了彌補，則賣掉自己的墓地籌錢幫女兒買學區宅。

因為人設讓張國立被觀眾罵「渣男」，對於這些言論，張國立則坦言不會為角色抱不平，「渣就渣唄，每一個人可能都有渣的時候，但我認為那個時候是他一生中最溫暖的時刻。」

近年較少拍攝電視劇的張國立，這次接演《小捨得》就被合作演員稱為「定海神針」，他透露會接這部戲，其中一個原因是劇中有些演員都合作過，非常喜歡他們，他更笑稱：「這幾年我拍電視劇拍的比較少，因為我這個年齡戀愛的談不了，男主角的劇本1000多場戲的量，實在是不敢去碰，覺得吃不消了！」

67歲的張國立表示，原本有規畫退休，「我原來說我60歲一定不幹了，可是我到60歲又起步了一次那種感覺。」他不但上綜藝節目，更拍了3部電影以及1齣話劇，讓退休計畫一直擱置，他也坦然表示：「我是覺得演不動的時候再說吧，演員這個行當就是這樣的，因為你的創作材料就是你的身體，當你老了的時候自然就去演一些老的角色。」探討「重組家庭」議題，並深化人心的《小捨得》每周一至周五晚間10-12點在中天娛樂台播出。