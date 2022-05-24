1名媽媽在《爆怨公社》發文，因為疫情關係家中孩子都是遠距上課，她有5個小孩，每個人都要用平板手機，老師又一直催，原PO不禁心累表示：「沒確診都會被孩子線上教學給累垮」，貼文一出引起不少媽媽們共鳴。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她每天早上起來，都覺得是惡夢的開始，她有5個孩子，每個都要線上上課，她想盡辦法找手機跟平板給孩子們上課，但還是不夠用，老師又一直在線上催大家：「上課！上課！上課」，原PO說她每天都急得像熱鍋上的螞蟻，如果疫情再持續下去，她沒有染疫也會因為孩子們在家上課給累垮。

原PO表示，有2個孩子是她親生的，其他3個是因緣際會下，帶孩子來到她的家庭，她認為大人的過錯不該由孩子們來承受，不少網友質疑她為何不跟學校借平板，她也在文中補充，校方回應，因為學校的平板非常少，除非家境困難才會外借，且平板早在上星期還沒宣布遠距前，都被借光了。

文章曝光後網友們紛紛留言：「請先收下我的膝蓋，我家2個小孩我就快被搞瘋了，5個勇者就是妳了」、「這場疫情讓所有家長都得了焦慮症」、「上線上課不止考驗老師，也是考驗孩子，更是考驗家長的應變能力」、「上學又怕孩子被傳染，兩難」、「好有愛的媽媽，希望你的問題能得到解決，加油」。