台灣賽車教父「廖老大」廖志賢與大陸網紅較勁快車一砲成名，其近日在臉書直播談及，看見女兒廖芸交男友，開玩笑說要把男方的腿敲斷，但經媒體誤報成「衝現場賭人嗆斷腿」，讓廖老大氣炸，證實已委由律師對媒體提告，同時也將控告亂講話的酸民。

廖老大近日風波不斷，先是因名下的飲料店於3周內2度遭中市衛生局稽查，在臉書砲轟衛生局選擇性辦案；幾日後廖老大在直播談及寶貝女兒廖芸交男友，便用浮誇的方式表示，「你睡我女兒，腳給你打斷」等語，掀起網路熱議。

對此，廖老大23日在臉書發文，指出有媒體報導他「衝現場賭人嗆斷腿」，他認為這是不實報導，與律師洽談後，將委由律師前往警局提告，且此後嚴禁該些媒體使用廖老大及其家人的照片，若有使用會追告到底。

廖老大也指出，「我不靠網路混飯吃，你們踢到鐵板了」，另針對有網友出言不遜，揚言請他吃「慶記」等內容，廖老大也表示將對酸民提告，給他們一個教訓，且他絕不接受和解。