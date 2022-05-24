《貓王艾維斯》以湯姆漢克飾演的經紀人角度來述說。（華納兄弟提供）

《大亨小傳》導演巴茲魯曼執導新片《貓王艾維斯》台灣時間23日晚間曝光全新預告，片中由奧斯汀巴特勒、湯姆漢克擔任主演，將透過一場史詩級的大銀幕奇觀，展現貓王艾維斯普里斯萊傳奇不朽的一生，他以獨特的裝扮、嗓音及舞步顛覆傳統，打破種族界線，並對流行文化帶來深遠影響。湯姆漢克斯還不惜為戲犧牲，為演出該角把頭髮剃光，更自嘲是「恐怖的髮型」。

故事以經紀人湯姆帕克上校（湯姆漢克飾）的角度述說，貓王艾維斯普里斯萊（奧斯汀巴特勒飾）從50年代開始嶄露頭角，並且勇於做自己，以充滿磁性、具爆發力的嗓音及扭臀抖腿舞步，打破傳統規矩。他狂放不羈的舞台魅力及音樂，引起當時年輕人尖叫騷動及瘋狂模仿，造成前所未有的轟動，席捲全美並成為國際巨星。除了經紀人湯姆帕克上校以外，貓王的妻子普莉西拉（奧莉薇亞德容格飾）、母親（海倫湯姆森飾）、父親（理查勞斯伯格飾）都是對貓王人生中有重大影響的人。

現實生活中的普莉西拉普里斯萊，以及貓王獨生女麗莎瑪麗普里斯萊，都給予《貓王艾維斯》極高的評價，認為導演巴茲魯曼將他的心和靈魂注入這部電影中，以精彩又具創造力的手法，再加上奧斯汀巴特勒、湯姆漢克傳神的演出，忠實呈現貓王的傳奇人生。該片將在台灣時間25日凌晨在坎城影展舉辦首映會，電影6月23日在台正式上映。