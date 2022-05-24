新冠肺炎爆發持續肆虐全球，病毒變種快速台灣也淪陷，本土確診數暴增，其中，幼童重症甚至死亡案例頻傳，讓眾多家長內心擔憂惶恐，男星林宥嘉跟丁文琪育有一雙子女，年紀正是無法接種疫苗的小小孩，如今正面臨讓孩子接受快篩的考驗，丁文琪就坦言，「唾液快篩沒有比較不折磨小小孩」。

星光幫出身的林宥嘉，2017年與丁文琪結為連理，婚後進度飛快，隔年即宣布懷孕，同年生下兒子「酷比」，2020年丁文琪又添喜，生下了女兒「Pippi」，婚後她全心照顧2個孩子，成為林宥嘉背後的最強後盾，如今一雙子女一個3歲多、一個2歲，丁文琪經常在社群分享孩子們的日常趣事，有不少網友追看。

丁文琪幫年幼的孩子們快篩，女兒因不會吐口水，唾液快篩也很折磨，所幸得到網友傳授妙招。(取材自kikiting_official IG)

家有幼齡孩子的丁文琪，對於這波幼童確診潮，也不敢放鬆戒心，她在IG限時動態吐露心聲，她曬出了兩個孩子最新快篩結果，結果都是陰性，稍微鬆口氣，但困難的，其實是採檢過程，表示「結果唾液快篩沒有比較不折磨小小孩」。

丁文琪會這樣說，理由兩個孩子都很年幼，較大的哥哥也不過剛去上幼兒園而已，而才2歲的妹妹不懂怎麼吐口水，「一直被逼搞了很久也是很可憐啊」，讓做為媽媽的丁文琪看了好心疼，建議大家拆封唾液快篩前先確認孩子會不會吐口水，「不然稍微壓著篩鼻子再給顆糖比較快收工」，但很快她貼出另一個限動，表示有網友聽聞她的苦惱後，傳授一個妙招，「有人說他們是用餵藥滴管吸小孩的口水，簡直天才！」，對於得到解套方法，感到相當開心。