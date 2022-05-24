苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區以種薑聞名，為延續地方薑產業，大湖鄉公所向水保局爭取補助協助薑農並改善周遭硬體設備，其中鑿井工程過程不順，為避免破壞當地土質，鄉公所只好暫停工程，並另尋地點。

薑麻園農業區大約有239公頃，位於苗栗縣大湖鄉與三義鄉的交界，因為氣候、土壤等條件適合種薑，讓當地農民普遍種薑，目前生薑種植面積達10多公頃，產出的生薑不論品質或產量都是有口皆碑。

不過也因為農民每年種薑，導致土壤酸化，種下去的薑苗容易腐爛或有病害，若要重複在田間種植生薑，必須至少等7、8年才有辦法種植，使得農民常常要換地耕種，長期發展得不停開挖土地。

近幾年，水保局、苗栗縣府跟大湖公所，為減少開墾土地，開始推廣種植「袋薑」，將薑苗以沙、稻殼、基肥等不同介質，種在盆栽放置袋子中，並在底部打洞排水，不僅讓生薑產量穩定，也大幅降低開發土地。

大湖鄉公所今年除持續推廣袋薑種植，更爭取補助改善灌溉跟水源問題，在薑麻園設置蓄水池、堆肥室、汙水處理等設施，並鑿井建置供水管線，讓農民更便利灌溉生薑，不過鑿井工程不太順利。

大湖胡娘妹表示，為讓薑產業發展更順利，還有兼顧水土保持，鄉公所持續努力推廣袋薑技術，並改善硬體設施，跟綠美化周邊環境，但薑麻園社區位於海拔高500至800公尺的關刀山，相關工程施作不易。

她說，原先在薑麻園出關步道鑿井，作為袋薑的水源，預定鑿井280米深，但工程進行到120米時，發現有地質空洞，若堅持開挖恐造成更嚴重破壞，目前正在尋覓更適合地區鑿井，若有好消息會向大眾宣布。