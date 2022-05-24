美國總統拜登23日表示，如果中國大陸犯台，美國願軍事介入。

美國總統拜登昨（23）日表示願軍事防衛台灣，引發外界關注美國對台戰略模糊政策是否改變，對此拜登今（24）日回應，美國對台戰略模糊政策並未改變。

路透社報導，拜登今日被問及有關他昨日表示願意軍事防衛台灣的說法、是否代表政策上有任何改變，他回應：「沒有。」

他也沒有回答是否會出兵防衛台灣的問題。

美國有線電視新聞網（CNN）還原今日拜登回應時的現場狀況，當「四方安全對話」（Quad）宣布將提供學生四方獎學金（Quad Fellowship）的環節結束後，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi）及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）4人準備進行合影，這時現場安靜片刻，CNN記者戴亞門（Jeremy Diamond）趁隙詢問拜登「對台戰略模糊政策死了嗎」，拜登回應「沒有」，戴亞門接著追問「您能說明一下嗎」，拜登重申「不」。

另一名記者接著詢問拜登會否在台灣遭遇攻擊時出兵，拜登回應：「政策根本沒有改變，我在聲明中就說過了。」

戴亞門繼續追問拜登什麼叫作軍事介入，不過活動主持人宣布活動結束，4位領袖不久後也離開會場。

拜登周一在東京的記者會上表示，如果中國大陸攻打台灣，美國會軍事介入，此番發言引發外界關注，似乎顯示了美國傳統上刻意維持模糊態度的立場有所改變。白宮隨後淡化他的發言，強調美國的對台立場並未改變。