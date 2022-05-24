台南地區限定口味的聯名啤酒登場！台南市政府觀旅局與沃隼釀造合作推出「臺南」款聯名啤酒，到年底前將推出3款台南盛產水果口味啤酒，首款佐以關廟金鑽鳳梨為佳釀，取名「南旺夕陽」，與台南知名的黃金海岸夕陽呼應，瓶身設計充滿濃濃的台南味，送禮自用兩相宜。

台南市長黃偉哲表示，此款啤酒採用台南關廟種植的高品質金鑽鳳梨為釀酒基底，打開就可以聞到飽滿芳醇的迷人鳳梨果香，搭配啤酒花的香氣，口感順口，最適合炎炎夏日品嘗，到年底前還會再推出2款以台南盛產的高品質水果入酒的限定啤酒，瓶身設計充滿濃濃的台南味，很適合來台南玩的旅客購買回去收藏，送禮自用兩相宜。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，此次觀旅局夏日推出的台南城市聯名啤酒，酒標設計以黃金鳳梨為主要設計元素，更融入魚頭君及黃金海岸的夕陽，以鳳梨的弧線去呈現海洋紋路以及波浪的狀態，加上安平古堡佇立意象，並以夏天獨有的火紅木棉花點綴，視覺相當吸睛，一眼就將風味及飲用情境融合其中。

「南旺夕陽」為台南款聯名啤酒，喝得到金鑽鳳梨最原始醇厚的鮮果味，也是專屬於台南印象的特色啤酒，為地區限定口味，現在起在台南各大餐酒館、旅館、民宿、各古蹟景點及沃隼釀造都買得到。(品觀點記者張雅雲/台南報導)

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