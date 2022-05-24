元大期貨(6023)今(24)日舉行股東常會，董事長林添富表示，元大期持續優化客戶數位交易體驗，自主研發智慧期權下單平台-iTRADER交易達人，將金融科技及盤中風險管理技術融入客戶交易生態圈；國內首家取得TIPS A級驗證期貨商，健全公司智慧資產研發環境。為提供穩定優質交易環境，110年完成核心帳務系統與硬體設備升級，強化資訊安全及個資保護相關機制，保障客戶交易權益。

元大期股東會中通過110年度盈餘分派案，配發股東現金股利合計666,945,462元，每股分配現金股利2.3元，110年底每股淨值達42.59元，配息率達77.44%皆創下近年新高，以近期收盤價計算殖利率約達4.74%，保障股東權益並追求企業永續發展。

全球受疫情與銀行利率下滑，影響期貨產業保證金利息收入，本公司仍積極提升經紀業務獲利，全年營收較109年增加6,078萬元，110年稅後淨利為8.6億元，位居14家專營期貨商第一名。

元大期長期重視公司治理與永續經營，於110年獲惠譽國際信評授予長期信用評等「twAA-」，及短期信用評等為「F1+」，展望「穩定」，甫獲110年度公司治理評鑑前5%金融機構，為全台唯一蟬聯8年獲此殊榮之期貨商。更取得國際財資雜誌《The Asset》2021年度最佳衍生品期貨商及ESG白金獎最高肯定，為亞洲唯一雙料獲獎之期貨商。