台驊投控(2636)今天舉行股東常會，通過每股配發13元現金股利，不過，股息配發率引起小股東不滿，認為配息率低於以往，董事長顏益財指出，面對海空運等運費高漲，現金需求大，另外，著眼穩定經營及併購投資所需，公司必須有充分銀彈在手。此外，並修訂章程改為得於每半年分配盈餘，未來依據董事會決議訂定股利政策，將依獲利狀況維持穩定的配發率。

會中股東詢問為何公司只投資航運股的長榮(2603)、陽明(2609)，顏益財表示，投資有風險，其他產業也不內行，為降低股東風險，所以台驊投資是策略性投資，且與台驊產業有上下游關聯性。

股價及配息也引起小股東不滿，顏益財回覆小股東指出，股價問題是由市場決定，而在配息政策上，去年在決定配息時，剛好台驊是航運股第一家公布年報公司，在配息上經營團隊有做討論。他指出，去年是史上面臨的第一次榮景，但未來說不準，公司營運資金面對海空運費運費高漲，現金需求大，所以必須保留一些現金；另外，還需考量穩健經營，甚至有小型貨代及物流公司可能被淘汰，未來有不錯的標的投資或併購機會，公司必須有充分銀彈在手。顏益財也表示，股息配發率43％，在航運股中，還比貨櫃三雄高。

台驊控股2022年第一季合併營收101.4億元，年增72.2％；營業毛利22.7億元、年增113.5％；稅後淨利9.4億元，年增137.2％。第一季財報較去年同期繳出三率三升的成果，每股盈餘6.45元。

台驊指出，3月底開始受到上海封城影響，導致長三角主要生產地區因停工停產，供應鏈受阻致出貨延遲，陸上交通及海空運進出口運輸都受到影響。在大陸不再是可靠供應鏈時，部分訂單陸續移轉至東南亞及台灣，集團第一季二地區營收年增幅分別為93％及79％，均高於大陸地區的67％。

近期美西碼頭勞資談判傳出觸礁消息，代表勞方的國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）要求暫停談判，此一策略疑似「為罷工做準備」，為後續塞港危機帶來不確定變數。依中國政府公布最新企業復工復產指引，各家業者已陸續復工，訂單開始湧現，預期北美、歐洲線的需求也將同步增溫，倘若因為罷工導致塞港問題未紓解，運價可能出現大幅增長，同時海運轉空運需求將再現，空運運價也將回升。