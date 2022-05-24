新北市長侯友近來頻槓上中央，甚至暗批蔡英文總統可能太忙了，「疫情兩年多了，只來過唯一一通電話」，引發議論。民進黨立委羅致政昨晚在政論節目爆料，去年6月總統打給侯友宜問有無需要協助，侯友宜竟回「不需要都很好，可不可以請你們民進黨籍民意代表不要太多指指點點批評」，這是侯友宜唯一的要求，他事後也傳訊息給侯，若有需要隨時吩咐，侯只回收到。

羅致政指出，去年6月疫情大爆發，新北市是重災區，尤其是他的選區板橋，但沒從侯市長到各局處首長，沒有任何一通電話向他求援，後來是民進黨民代看不下去，集體要求重災區優先配發疫苗。

針對侯友宜稱，疫情兩年多來，總統僅一通電話，羅致政爆料電話內幕，侯友宜僅在電話中向總統提出一個需求，「可不可以請民進黨籍民意代表不要太多指指點點批評」，後來府裡有打電話給他，因為他前幾天有打電話批評新北市府防疫旅館、檢疫所不夠，府裡委婉說不要批評，全力支持侯市長，他收到交辦後傳訊息給侯市長，侯只回收到。

羅致政強調，過去兩年侯市長或新北市府任何人，有沒有打電話說要找總統，提出需要幫忙的請求，如果有提出，相信蔡總統不會說不。

民進黨立委鄭運鵬在臉書分享羅致政該政論影片表示，去年5月疫情高峰期，民進黨團每天都有記者會協助說明回應，羅致政經常來幫忙，他也真的聽到羅致政告訴黨團幹部，侯友宜市長請總統要民進黨民意代表不要太評論新北市的工作，當時，新北市在喊話類三級、類四級、封城兵推等等，造成市民很多不必要的恐慌，群聚買菜等亂象不斷，非常可惜。